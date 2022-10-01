Муромский городской прокурор в судебном порядке добивается взыскания денежных средств, затраченных...

Муромский городской прокурор в судебном порядке добивается взыскания денежных средств, затраченных пациентом на приобретение лекарстваМуромской городской прокуратурой проведена проверка лекарственного обеспечения граждан по обращению местного жителя.Установлено, что обратившийся является инвалидом 3 группы, страдает желудочно-кишечным заболеванием и имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Ему назначено лечение дорогостоящим лекарственным препаратом. Лечащим врачом в июне 2022 года выписан рецепт на необходимое лекарство. Однако в аптеке выданный рецепт отоварен не был в связи с отсутствием лекарства. Пациент был вынужден приобретать его за счет собственных средств.По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, по результатам проверки в Муромский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с департамента здравоохранения региона в пользу пациента денежных средств, затраченных на приобретение лекарства. Иск прокурора находится на рассмотрении.Фото: Pexels.com