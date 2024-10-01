Медалями «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» наградили четырех работников аварийно-спасательной службы Владимирской области. Новостью поделились в пресс-службе министерства

Медалями «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» наградили четырех работников аварийно-спасательной службы Владимирской области. Новостью поделились в пресс-службе министерства региональной безопасности. Обладателями награды от Российского союза спасателей стали Алексей Артемов, Дмитрий Гладилкин, Алексей Злобин, Денис Кузин. Пресс-служба много рассказывает о том, как работают спасатели. Дмитрий Гладилкин, например, уже не раз проводил занятия по безопасности для