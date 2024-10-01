Произойдет повышение зарплат бюджетникам.

Журналисты собрали информацию о ключевых изменениях в жизни россиян с 1 октября 2024 года.Так, в стране увеличат зарплаты бюджетникам. Размер индексации составит 5,1%. Изменение затронет преподавателей федеральных университетов, работников учреждений культуры, а также сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии и Министерства обороны РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, с октября 2024 года стартует осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. Во Владимирской области будут только бумажные повестки.С 1 октября в России проиндексируют пенсии военных, бывшим сотрудникам силовых структур и их семьям. Сумма напряую зависит от окладов по должности и званию, а также сроку службы.С 30 октября в стране начнет действовать закон об обязательном страховании пассажиров такси. Минимальный размер увеличится в четыре раза, что повлечет за собой рост цен на поездки.Удостоверения многодетных семей в России переведут в цифровой формат. Пока систему запустят в пилотном режиме с октября по декабрь во всех регионах. Например, по электронному документу можно будет посещать музеи и другие учреждения культуры на льготных условиях. В разделе «Семья и дети» в личном кабинете на «Госуслугах» появится уникальный QR-код.