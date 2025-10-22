В Ижевске завершилось национальное первенство по пулевой стрельбе. Сильнейшие из юных спортсменов страны встретились в состязаниях лично-командных видов стрельбы из пневматического
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2025-yunye-vladimircy-privezli-7-medalej-s-pervenstva-rossii-po-pulevoj-strelbe.html" target="_blank">Юные владимирцы привезли 7 медалей с первенства России по пулевой стрельбе</a> - В Ижевске завершилось национальное первенство по пулевой стрельбе. Сильнейшие из юных спортсменов страны встретились в состязаниях лично-командных видов стрельбы из пневматического
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2025-yunye-vladimircy-privezli-7-medalej-s-pervenstva-rossii-po-pulevoj-strelbe.html]Юные владимирцы привезли 7 медалей с первенства России по пулевой стрельбе[/url] - В Ижевске завершилось национальное первенство по пулевой стрельбе. Сильнейшие из юных спортсменов страны встретились в состязаниях лично-командных видов стрельбы из пневматического