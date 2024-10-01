Гендиректор нелегального швейного цеха в Петушинском районе заплатит крупный штраф за попытку...

Гендиректор нелегального швейного цеха в Петушинском районе заплатит крупный штраф за попытку подкупа полицейскогоВ Петушках вынесен приговор в отношении жителя Московской области. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за незаконные действия - ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ и в незаконном использовании чужого товарного знака - ч. 1 ст. 180 УК РФ.Известно, что 20 февраля 2024 года сотрудники полиции по Петушинскому району обнаружили нелегальный швейный цех, занимающийся производством спортивной одежды с логотипом, который мог вызвать путаницу с известным иностранным брендом.В связи с этим генеральный директор цеха предпринял попытку подкупа старшего оперуполномоченного, предложив взятку в размере 30 тысяч рублей.Полицейский отказался от предложения и задержал бизнесмена.В ходе расследования была арестована сумма в размере 500 тысяч рублей на банковском счете обвиняемого. Суд, признав директора виновным, назначил штраф в размере 950 тысяч рублей.С учетом времени, проведенного под домашним арестом, окончательный штраф составил 750 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области