Все льготники в регионе обеспечены.

Информация о лекарственном кризисе во Владимирской области не подтвердилась. По данным регионального Минздрава, все льготники в регионе обеспечены.Изначально издание «Чеснок» опубликовало информацию якобы о нехватке препаратов для девяти тысяч человек. Журналисты ссылались на слова вице-губернатора Константина Баранова. Он оценил ситуацию как «довольно тревожную».В тот же день глава Минздрава Владимирской области Валерия Янина прокомментировала ситуацию.«Еженедельно в области препараты даются тысячам льготников с десятками тысяч рецептов. На сегодняшний день с начала года обслужено полмиллиона рецептов. Таким образом, препараты получили 65 тысяч пациентов», — указала она.Льготников в установленные на законодательном уровне сроки — 90 дней.