Историческое событие: годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской...
Историческое событие: годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
30 сентября - вторая годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, эти территории вошли в состав Российской Федерации по итогам исторического референдума осенью 2022-го года. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожья проголосовали за возвращение под крыло России. Самое активное участие в референдуме приняли и вынужденные переселенцы из этих территорий, которые обрели временный дом во Владимирской области.
С годовщиной исторического события соотечественников на своей официальной странице сегодня поздравил губернатор Александр Авдеев. Отметив, "был во всех четырёх регионах, встречался с жителями, с военнослужащими, специалистами, которые помогают восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь".
Благодаря помощи и поддержке России, у людей появилась надежда на лучшее будущее. ДНР, ЛНР, Запорожская Херсонская области - свои нам по крови, общей истории и духу русские люди, отметил губернатор.