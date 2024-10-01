Историческое событие: годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской...

Историческое событие: годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей30 сентября - вторая годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Напомним, эти территории вошли в состав Российской Федерации по итогам исторического референдума осенью 2022-го года. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожья проголосовали за возвращение под крыло России. Самое активное участие в референдуме приняли и вынужденные переселенцы из этих территорий, которые обрели временный дом во Владимирской области.С годовщиной исторического события соотечественников на своей официальной странице сегодня поздравил губернатор Александр Авдеев. Отметив, "был во всех четырёх регионах, встречался с жителями, с военнослужащими, специалистами, которые помогают восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь".Благодаря помощи и поддержке России, у людей появилась надежда на лучшее будущее. ДНР, ЛНР, Запорожская Херсонская области - свои нам по крови, общей истории и духу русские люди, отметил губернатор.