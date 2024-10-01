В здании уже идут отделочные работы, рабочие заняты устройством кровли, остеклением витражей и прокладкой дорожного покрытия.

Глава Владимирской области проверил ход строительства новой школы в Покрове. Александр Авдеев отметил необходимость увеличения темпов работ и привлечения субподрядчиков из-за дефицита кадров. Сейчас там трудятся 70 специалистов.В здании уже идут отделочные работы, рабочие заняты устройством кровли, остеклением витражей и прокладкой дорожного покрытия. Кроме того, на территории школы обустроили сцену, детскую площадку и футбольное поле с искусственным газоном. Новое учебное учреждение станет центром притяжения для жителей микрорайона.Напомним, ранее мы писали, что