В феврале этого года в Вязниках начались работы по модернизации участка водовода «Толмачево». Уже проложено более 7 км нового трубопровода. Работы ведутся на двух наиболее аварийных

В феврале этого года в Вязниках начались работы по модернизации участка водовода «Толмачево». Уже проложено более 7 км нового трубопровода. Работы ведутся на двух наиболее аварийных участках, сообщили в облправительстве. Специалисты уже переключили на новый водопровод несколько ключевых участков, включая улицы Высоковольтная, Мичуринская, Сергея Лазо, Вокзальная и 3-й Чапаевский переулок. По решению губернатора Александра Авдеева