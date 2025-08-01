Депутаты ЗакСобрания одобрили законопроект по избранию глав муниципалитетов области местными Советами из представленных губернатором кандидатов. В Белом доме прошло очередное заседание

Депутаты ЗакСобрания одобрили законопроект по избранию глав муниципалитетов области местными Советами из представленных губернатором кандидатов. В Белом доме прошло очередное заседание областного парламента. Среди рассматриваемых вопросов — внесение изменений в процедуру выборов глав муниципалитетов области. Парламентариев с законопроектом ознакомила министр внутренней политики региона. Татьяна Адулова, министр внутренней политики Владимирской области Проектом закона предусматривается, что глава