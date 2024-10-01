Новый этап развития автотуризма во Владимирской области: открытие клуба караванеров и презентация...

Новый этап развития автотуризма во Владимирской области: открытие клуба караванеров и презентация тура «Золотая осень в сердце России»Автотуризм во Владимирской области - на новом этапе развития. На рекреационной площадке "Запольский берег" открылся клуб караванеров "Владимирские странники". Импульс этому виду путешествий даст и новый тур, который презентовало Минтуризма региона. Участников пригласили в "Золотую осень в сердце России". Подробнее - Мария Платанюк.Осенние пейзажи Боголюбова. Точки на карте - особой в российской истории. Гибриды "Evolut" с символикой национального проекта "Туризм" участники тура "Золотая осень в сердце России" паркуют возле перехода через железнодорожные пути.Дальше - пешеходной тропой. К храму Покрова на Нерли. Белой лебеди русской архитектуры. Экскурсовод Мария Перевезенцева рассказывает: совершенный храм когда-то украшали галереи. Снесённые в 17-м столетии.Мария Перевезенецева, экскурсовод:- Их сломали, поскольку они закрывали аркатурно-колончатый пояс. Аркатуру. Но храм всё равно совершенен. Строить отдельно, как законченное. А потом пристраивать дополнительные фрагменты.Гармония и совершенные пропорции. Храм Покрова на Нерли, возведенный в 1165-м году, великий князь Андрей построил в память об одном из сыновей - Изяславе. Журналист Елена Балаян здесь впервые. Уверена: познавательный эффект тура - колоссальный.Елена Балаян, журналист мультимедийного информационного центра "Известия":- Мне очень хочется больше почитать об Андрее Боголюбском. Я как-то мало о нём всё-таки знала. Сегодня я узнала многое. Он, оказывается, учредил, установил праздник Покрова Пресвятой Богородицы.Новый тур, разработанный Минтуризма региона - не только рассказ о бесценном культурном и историческом наследии края, но и вклад в развитие автопутешествий.Представитель Министерства экономического развития Константин Городилин - в числе участников тура. Владимирская область сегодня - безусловный лидер в нише автотуризма. Эффект - комплексный. Идёт и серьезная работа над инфраструктурой.Константин Городилин, заместитель директора департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации:- Внутренний туризм даёт огромную синергию экономическую. Субъекты, благодаря внутреннему туризму, развиваются, потому что турист оставляет свои средства. Он не боится тратить на путешествия внутри страны деньги. И средства, которые остаются внутри регионов, - они направляются и, в том числе, на развитие регионов.Автопутешественники побывали в Суздале, Владимире, Боголюбове. Но регион расширяет "географию" туров "на колёсах". Семейных, наполненных впечатлениями. "Размах" - от 450 до 650 километров пути.Анастасия Трушина, заместитель министра предпринимательства и туризма Владимирской области:- Мы будем делать и новые программы. Расширять горизонты. Показывать не только Владимиро-Суздальскую землю...Также в автомобильные маршруты входит Юрьев-Польский, Гороховец и многие другие районы - Александров, Муром...Туры выходного дня - на пике. Больше сотни идей, куда поехать всей семьей - уже на национальном портале ПутешествуемТочкаРФ.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".