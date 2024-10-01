Старинная усадьба Воронцовых-Дашковых в селе Андреевском может стать привлекательнее для туристов. Александр Авдеев рассказал в своих соцсетях, что планирует привести в порядок парк и

Старинная усадьба Воронцовых-Дашковых в селе Андреевском может стать привлекательнее для туристов. Александр Авдеев рассказал в своих соцсетях, что планирует привести в порядок парк и благоустроить территорию, чтобы привлечь инвесторов. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Эта усадьба должна стать местом, которое жителям области и туристам обязательно захочется посетить. Усадьба в родовой вотчине графов Воронцовых – уникальный