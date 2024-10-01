Об этом предупредили в администрации.

В Куйбышевском районе проверят системы оповещения населения.Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Комплексная проверка запланирована на среду, 2 октября. Сирены включат с 10.40 до 10.50. Об этом предупредили в районной администрации.Для проверки систем временно прервут вещание телеканалов.«Запуск сигнала «Внимание всем» с включением электросирен и речевого сообщения через системы громкоговорящей связи будут проводиться в плановом порядке», — отметили чиновники.Ранее стало известно, что проверки .