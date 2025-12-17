Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела о падении дерева на прохожих в Гусь-Хрустальном. Инцидент произошёл вечером 12

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела о падении дерева на прохожих в Гусь-Хрустальном. Инцидент произошёл вечером 12 декабря на улице Каховского. По предварительной версии, дерево не выдержало тяжести снега и рухнуло на пешеходов. 52-летний мужчина отделался относительно лёгкими травмами и смог самостоятельно уйти. 49-летняя женщина была госпитализирована с