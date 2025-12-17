18 декабря во Владимире начнёт работу региональный ресурсно-методический центр по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Центр создан для повышения

18 декабря во Владимире начнёт работу региональный ресурсно-методический центр по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Центр создан для повышения профессионализма педагогов и улучшения качества обучения в этих направлениях. Об этом сообщили в облправительстве. Открытие состоится в Образовательном центре №7 в микрорайоне Юрьевец. В рамках мероприятия пройдёт семинар по организации регионального чемпионата