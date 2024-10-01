В Меленках вынесен приговор хулиганам, которые избили человека за отказ купить им сигареты В...

В Меленках вынесен приговор хулиганам, которые избили человека за отказ купить им сигаретыВ Меленках вынесен приговор в отношении двоих ранее судимых местных жителей.В феврале 2024 года осуждённые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились около входа одного из местных общежитий. Один из них потребовал у проходившего мимо молодого человека дать сигарету, но тот отказался, объяснив, что сигарет у него нет.Тогда злоумышленники потребовали, чтобы молодой человек купил им сигареты в ближайшем магазине. Потерпевший согласился, опасаясь осуждённых, и проследовал с ними в магазин. Однако покупать сигареты он отказался и заявил, что собирается вызвать полицию.В ответ на это осуждённые начали избивать потерпевшего прямо в магазине, нецензурно выражаясь. После этого они скрылись с места преступления.Суд отправил в колонию общего режима одного гражданина на 1 год, второго - на 2 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky