Гражданин Армении ответит в суде за кражи из строящихся частных домов в Суздальском и Судогодском районах.Его обвиняют в 11 эпизодах, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Как

Гражданин Армении ответит в суде за кражи из строящихся частных домов в Суздальском и Судогодском районах.Его обвиняют в 11 эпизодах, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Как выяснило следствие, преступления мужчина совершал с июня 2020 года по август 2022 года. Перед кражами он наблюдал за выбранным домом, и проникал внутрь только когда убеждался, что никого нет.