Городские власти заключили договор с подрядчиком об установке светофора на Пекинке возле Веризино. Речь про будущий перекресток у Ивановских мануфактур с выездом от торгового центра

Городские власти заключили договор с подрядчиком об установке светофора на Пекинке возле Веризино. Речь про будущий перекресток у Ивановских мануфактур с выездом от торгового центра «ЦветСквер». Напомним, о появлении нового светофорного объекта говорили еще в октябре прошлого года. Закупка была размещена на специализированном сайте. Однако что-то пошло не так, и сама компания-подрядчик, выигравшая торги, заметила