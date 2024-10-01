В Радужном конфликт с коллегой чуть не привёл к трагическим последствиям Следователи регионального...

В Радужном конфликт с коллегой чуть не привёл к трагическим последствиямСледователи регионального управления СК завершили работу над уголовным делом в отношении мужчины, у которого нет постоянной регистрации по месту жительства. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).Известно, что 2 мая 2024 года обвиняемый был на работе в производственном помещении одного из предприятий в ЗАТО г. Радужный. Из-за некачественно выполненной работы между ним и коллегой возник конфликт, который перерос в драку.Другие работники организации разняли дерущихся, после чего потерпевший вернулся к себе на рабочее место, решив, что конфликт исчерпан.Однако обвиняемый догнал его и несколько раз ударил ножом в грудь. Окружающие остановили нападавшего, а пострадавшего госпитализировали.Во время расследования обвиняемый находился под стражей. Он не признавал свою вину, но выводы следствия о том, что он напал с целью убийства, подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей преступления, а также другими собранными доказательствами.Уголовное дело направлено в суд.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky