Владимирские производители рассказали, как экзоскелеты могут облегчить жизнь Их используют в...

Владимирские производители рассказали, как экзоскелеты могут облегчить жизньИх используют в промышленности, медицине, военном и операторском деле. Современные экзоскелеты способны облегчить жизнь людям многих профессий. Как они могут помочь в быту и где был изобретен первый экзоскелет? Нашей съемочной группе рассказали владимирские производители.- Стопор позволяет блокировать коленный сустав. И рабочий может занять позу в полуприседе…Иначе говоря, сидеть стоя. Максим Скоков показывает экзоскелетный "костюм тройку". Каркас с ботинками разгрузит позвоночник, компенсатор для рук заменит сильный бицепс...- Целый день с перфоратором устанавливает какие-то там дюбеля…Стоит такое чудо техники около ста тысяч. Есть "разгрузка" и попроще. Самая легкая, рассказывает Максим, весит всего 700 граммов. Такие можно использовать в быту. Но настоящий «экзоскелетный бум» сегодня происходит на производствах.Максим Скоков - гендиректор производства экзоскелетов:- Вот есть тенденция по внедрению роботов, но, к сожалению, не везде у нас можно роботов поставить. И человеческий труд до сих пор является очень массовым. И где человек испытывает физические нагрузки - это потенциально наш клиент.Экзоскелет - дословно "внешний скелет" человеческого тела. А дополняющие его резинки, пружинки и прочие приводящие элементы дублируют мышцы.- Человек наклоняется...Сергей, наклонись чуть-чуть. Компенсаторы накапливают энергию. Соответственно, пытаются вытянуть человека обратно.Общая компенсация нагрузки - около 60%. Сегодня такие помощники используются практически везде: в военном и операторском деле, в медицине и космосе.При этом, мало кто знает, что самый первый экзоскелет, а точнее "эластипед", изобрел российский ученый-самоучка Николай Ягн - в 1890 году. Для солдат. Устройство аккумулировало энергию при сгибании колена во время ходьбы и придавало телу дополнительный импульс. Однако военных идея не вдохновила, и создание "скоростной пехоты" было отложено.Современные экзоскелеты, помимо пассивных, бывают и электронные, и со встроенными моторами. Вот этот - один из самых простых - предназначен для подъема грузов.- Легкий, в принципе. И потом уже на себе подгоняешь по размеру.И берешь в руки мешок. У нас 25-килограммовый. Испытуемые справляются быстро. Легко, говорят. Следующий объект - металлический ящик. С "начинкой" весит около сорока.- Мы чувствуем это, как пять килограммов.Сегодня владимирские производители промышленных экзоскелетов - передовики отечественного рынка. Одно из преимуществ - возможность собрать свой экзокомплект из разных модулей. Под конкретные нужды.Исследования показывают: рынок экзоскелетов во всем мире растет поражающими темпами. И в ближайшие пять лет человек на производстве станет исключительно оператором роботов. Фантастика? Наступившее будущее, - уверены наши инженеры.Кристина Иванова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».