Старушка в супермаркете выкладывает 3 банки с кошачьей едой.Кассирша: - Мы не отпускаем кошачью еду в таком количестве бездоказательства наличия у покупателя кошки. Старушка поворчав, сходила домой, принесла кота и забралапокупку. На следующий день старушка подошла к кассе с 3-мя большимипакетами с собачьим кормом. Та же история. Пришлось бедной старушке возвращаться всупермаркет с собакой. На следующий день старушка, войдя в супермаркет, сразунаправилась к кассе, держа в руках картонную коробку сотверстием вверху. - Засуньте туда руку, пожалуйста. - попросила старушкакассиршу. После нескольких секунд колебаний, кассирша просунула руку вкоробку. - У меня подозрение, что в коробке дерьмо!!! - Вы абсолютно правы, милочка. Я зашла за тремя рулонамитуалетной б
еще анекдот!