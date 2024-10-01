Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние.

Горсуд Мурома Владимирской области приговорил местного жителя к лишению свободы за публичные призывы к экстремизму в интернете. Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние за посты, содержащие призывы к насильственным действиям против сотрудников полиции и Федеральной службы охраны.Не смотря на извинения, владимирец получил наказание в 1 год 10 месяцев лишения свободы, к также запрет на 2 года администрировать сайты. Напомним, ранее мы писали, что