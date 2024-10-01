В минувшую среду, 25 сентября, в деревне Хреново Собинского района вспыхнул частный дом №63. Погода была сухой и ветреной, из-за чего пламя охватило площадь в 120 квадратов. В 11:22 вызвали

В минувшую среду, 25 сентября, в деревне Хреново Собинского района вспыхнул частный дом №63. Погода была сухой и ветреной, из-за чего пламя охватило площадь в 120 квадратов. В 11:22 вызвали спасателей. На место приехали 13 человек. Судя по фото, от пожара пострадала крыша. Жильцы дома поблагодарили спасателей в сообществе «Подслушано Собинка|Лакинск»: Я хотела бы выразить