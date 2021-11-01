Задачу увеличения количества вакцинированных среди населения области поставил министр...

Задачу увеличения количества вакцинированных среди населения области поставил министр здравоохранения Михаил Мурашко, побывавший в выходные в нашем регионе.Вместе с врио Губернатора Александром Авдеевым он посетил Камешковскую центральную районную больницу, где развёрнут ковидный госпиталь на 115 мест. Почти все его койки оснащены кислородом. Кроме того, там действуют 8 реанимационных коек. На сегодняшний день свободных мест в инфекционном стационаре практически нет. Сюда госпитализируют пациентов не только из Камешково, но также из других городов и районов области.Главу Минздрава РФ проинформировали, как ведётся вакцинация от коронавируса в этом муниципальном образовании. Население района составляет 28 тысяч человек, из них более 9 тысяч уже привиты первым компонентом вакцины. Министр поручил местным властям увеличить темпы вакцинации, организовать подворовые обходы для более широкого охвата населения.По возращении в областной центр Михаил Мурашко и Александр Авдеев побывали в крупнейшем торговом центре региона – гипермаркете «Глобус». Большинство его посетителей соблюдают масочный режим, но немало и тех, кто пренебрегает мерами инфекционной безопасности. Было обращено внимание на необходимость более строго соблюдать превентивные меры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Врио Губернатора сообщил главе Минздрава о работе прививочного кабинета в гипермаркете. С мая этого года здесь привились от коронавируса свыше 5 тысяч владимирцев. Работа пункта вакцинации организована не только в будние дни, но и по субботам.Визит Министра здравоохранения во Владимирскую область завершился совещанием в администрации региона. Глава Минздрава сделал акцент на усилении немедикаментозных мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Особое внимание он обратил на своевременную постановку диагноза и начало противовирусной терапии во избежание развития тяжёлых форм заболевания, а также на тему наращивания темпов прививочной кампании в регионе.Александр Авдеев заверил министра, что региональные власти сделают всё, чтобы нарастить темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также улучшить работу службы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба областной администрации.Напомним, что по итогам посещения министра, уже в декабре планируется начать строительство нового быстровозводимого ковидного госпиталя в Камешковском районе. Еще одна задача, поставленная министром, - увеличение количества бригад скорой помощи, так как сейчас служба не справляется с количеством вызовов.