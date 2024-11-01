В мае 2024 года женщина получила уведомление о банкротстве бывшего собственника.

Во Владимирской области женщина отстояла право на квартиру в Арбитражном суде. В 2019 году она продала свою квартиру и с использованием средств материнского капитала приобрела новое жильё с большей площадью, переехав с двумя детьми, один из которых является инвалидом.В мае 2024 года женщина получила уведомление о банкротстве бывшего собственника, который требовал признать сделку недействительной. Обратившись за помощью в прокуратуру, она получила поддержку. Прокуроры указали, что продавец не предоставил данные о своей неплатёжеспособности.Суд, согласившись с позицией прокуратуры, отказал финансовому управляющему в удовлетворении его требований.