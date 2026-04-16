Новым директором владимирского спорткомплекса «Торпедо» назначен Сергей Коробов. Он приступил к обязанностям 8 апреля, сообщили в футбольном клубе. Сергей Коробов последние 13 лет работал в

Новым директором владимирского спорткомплекса «Торпедо» назначен Сергей Коробов. Он приступил к обязанностям 8 апреля, сообщили в футбольном клубе. Сергей Коробов последние 13 лет работал в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, где занимал должность помощника руководителя. На сайте клуба отметили, что его профессиональный опыт позволит обеспечить дальнейшее развитие спорткомплекса. Прежний руководитель Роман Мусихин, напомним, покинул пост