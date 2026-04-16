В Селивановском округе сотрудники ДПС сопроводили женщину с преждевременными родами в больницу. Об этой истории рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Во время патрулирования
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2026-sotrudniki-dps-pomogli-zhitelnice-selivanovskogo-okruga-s-prezhdevremennymi-rodami-bystro-dobratsya-do-bolnicy.html" target="_blank">Сотрудники ДПС помогли жительнице Селивановского округа с преждевременными родами быстро добраться до больницы</a> - В Селивановском округе сотрудники ДПС сопроводили женщину с преждевременными родами в больницу. Об этой истории рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Во время патрулирования
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2026-sotrudniki-dps-pomogli-zhitelnice-selivanovskogo-okruga-s-prezhdevremennymi-rodami-bystro-dobratsya-do-bolnicy.html]Сотрудники ДПС помогли жительнице Селивановского округа с преждевременными родами быстро добраться до больницы[/url] - В Селивановском округе сотрудники ДПС сопроводили женщину с преждевременными родами в больницу. Об этой истории рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Во время патрулирования