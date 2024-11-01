Ночью на городских дорогах дежурило 15 машин.

В пятницу, 1 ноября, коммунальные службы Владимира активировали меры по борьбе с первым снегом. Ночью на городских дорогах дежурило 15 машин, а для подсыпки спусков, подъемов и мостов задействовали 3 единицы техники с пескоразбрасывателями.Специалисты сообщают, что дополнительных мер пока не требуется, так как на дорогах нет наката и гололеда. С раннего утра обработка продолжилась: коммунальщики очищают снег и подсыпаюит лестницы, остановки и подходы к пешеходным переходам.Напомним, ранее мы писали, что