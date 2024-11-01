Красноватые кустики голубики в горшках заняли большое поле под Киржачом. Это ягодная плантация компании «АгроПлант». Инвестсоглашение с ней губернатор подписал на Петербургском

Красноватые кустики голубики в горшках заняли большое поле под Киржачом. Это ягодная плантация компании «АгроПлант». Инвестсоглашение с ней губернатор подписал на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Саженцам – 1-2 года. Голубика начинает плодоносить на 2-3 год после посадки. Поэтому первый урожай ожидается в 2026 году. Ягода так и будет расти в горшках –