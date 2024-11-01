С января 2018 по май 2022 года они в сговоре незаконно перечисляли средства на свои счета.

В Кольчугино Владимирской области будут судить двоих женщин, занимавших должности председателя и бухгалтера в профсоюзе. Согласно материалам дела, они похитили 4,5 миллиона рублей.По информации прокуратуры Владимирской области, с января 2018 по май 2022 года они в сговоре незаконно перечисляли средства на свои счета, превышающие установленный лимит для выплаты зарплат. Преступление было раскрыто правоохранительными органами, и уголовное дело возбуждено по статье о присвоении в особо крупном размере. Расследование завершено, и дело передано в суд.Напомним, ранее мы писали, что