В регионе продолжается реализация программы «30 на 70».

Во Владимирской области продолжается реализация программы «30 на 70», в рамках которой на решение локальных вопросов в муниципалитетах направлено свыше 96 миллионов рублей. Участие в обновленной программе самообложения принимают 53 муниципальных образования региона. Они собрали добровольные взносы на сумму более 41 миллиона рублей.По инициативе губернатора Александра Авдеева, объем государственного финансирования теперь составляет 70%, а местные жители обязуются собрать 30% от общей суммы для реализации проектов по благоустройству и улучшению инфраструктуры. Программа нацелена на активное участие граждан в преобразовании своих населённых пунктов.