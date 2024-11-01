«Иногда даже маленькую птичку легче заметить, чем этих великанов», – рассказывает Владислав Тябин у себя на странице Вконтакте. Фотографу удалось запечатлеть лосей в лесу, что достаточно

«Иногда даже маленькую птичку легче заметить, чем этих великанов», – рассказывает Владислав Тябин у себя на странице Вконтакте. Фотографу удалось запечатлеть лосей в лесу, что достаточно сложно сделать из-за их навыков маскировки. Чаще всего фотоохотники «ловят» этих массивных животных на полях. Без специальных приборов заметить это животное среди деревьев – большая редкость. Из поста на