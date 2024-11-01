Во Владимире наградили лучших отцов региона. Они участвовали в областном конкурсе «Отцовство – долг и дар». Из 115 пап выбрали 35 победителей в семи номинациях, рассказали в правительстве. По

Во Владимире наградили лучших отцов региона. Они участвовали в областном конкурсе «Отцовство – долг и дар». Из 115 пап выбрали 35 победителей в семи номинациях, рассказали в правительстве. По итогам конкурса номинации распределились следующим образом: – «Папа – общественный деятель» Станислав Литвиненко (Киржачский район, п.Кашино)– «Папа – лучший в своём поколении»: Евгений Верин (г.Владимир)– «Папа