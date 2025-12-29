Фермер решил поменять старого петуха на нового элитного. Поехал на выставку купил бройлера, принес в курятник .Новый петух -старому ,,Ну все с сегодняшнего дня ты не у дел!,,Старый - новому ,,Давай перед курами устроим соревнование ,кто быстрее три раза вокруг курятника оббежит,того они и выберут,, Бролерский посмотрел на старого, на свои длинные ноги , на вышедших из курятника кур и согласился.Встали на старт,старшая хохлатка дала отмашку...Первый круг впереди старый , бежит из последних сил на второй..новый догоняет ,,Сейчас я тебя уделаю, а ты в суп!!,,За углом
хозяин хватает нового за шею И со словами ,,Что за бл@дство?! Второй новый петух и опять голубой!!Сворачивает тому шею....
еще анекдот!