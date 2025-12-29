Поймал Циклоп англичанина, француза и белоруса, а так как был не очень голоден, но решил позабавиться. Вот он и говорит:
- Того, кто расскажет мне невероятную историю, которой я не поверю, я отпущу. Остальных - съем.
Первым стал рассказывать англичанин:
- Английский джентельмен опоздал на встречу на целую минуту.
Циклоп:
- Ну да! Не может быть. Ну иди, я тебя отпускаю.
Следующий был француз:
- Французский джентельмен пришел на свидание без цветов.
Циклоп:
- Врешь!! Иди. Ты свободен.
Последним стал рассказывать историю белорус:
- Белорусский джентельмен...
Циклоп, прерывая белоруса:
- Иди, иди, иди!
еще анекдот!