В течение месяца в силу вступит ряд важных новаций.

В течение месяца в силу вступит ряд важных новаций.- Если медработник не получил, получил не вовремя или не полностью специальную соцвыплату за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, то с 1 декабря он сможет пожаловаться на это в электронной форме. Сделать это можно будет через личный кабинет на портале госуслуг.- Многие граждане часто не знают точно, на какие льготы имеют право. С 1 декабря россияне начнут получать уведомления о том, какие меры социальной поддержки им положены.- С 1 декабря льготные категории граждан смогут покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно уже с учетом положенной им скидки. То есть "им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу", объяснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.Операторы, продающие проездной документ, будут сами получать все данные через федеральные информационные системы.С 3 декабря вступают в силу изменения в законодательстве, которые определяют требования к документам, необходимым для допуска водителей к участию в дорожном движении. В частности, уточняются требования к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации (СТС), также незначительно меняется форма паспорта транспортного средства (ПТС). Теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут расположены надписи на трех языках — русском, английском и французском.- До 1 июля 2020 года работодатель должен был сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или в новом электронном формате; а 31 декабря истекает срок, когда те должны ответить, что именно выбирают.- С 29 декабря вступают в силу поправки в законодательство о работе нотариусов, которые касаются их удаленной деятельности. Станут возможны дистанционные сделки сразу с несколькими нотариусами. Это может пригодиться, например, при покупке квартиры в другом регионе. Кроме того, нововведения позволят получать в электронной форме следующие услуги:свидетельствование верности перевода документа на другой язык;передача электронных документов физлицам и юрлицам;принятие денег в депозит;выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.