С 1 декабря ковидарий открывается в горбольнице №2 областной столицы. В медучреждении города Радужный планируется открыть 70 коек, в Киржаче – 40, в Собинке появится - 30, а в Меленках оснастят 10 мест.

30 ноября во время внеочередного заседания Законодательного собрания Владимирской области директор департамента здравоохранения Елена Утёмова поделилась планами по увеличению коечного фонда для инфицированных ковидом.Она отметила, что до конца года появится ещё 250 мест. Коронавирусные госпитали оборудуют во Владимире, Киржаче, Радужном, Собинке и Меленках.С 1 декабря ковидарий открывается в горбольнице №2 областной столицы. Оно перепрофилировано из отделения внебольничных пнемвоний.В медучреждении города Радужный планируется открыть 70 коек, в Киржаче – 40, в Собинке появится - 30, а в Меленках оснастят 10 мест для больных коронавирусом.