Ученица гороховецкой школы №1 Валерия Гюмюшлю вышла в финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» на Первом канале. Как и в полуфинале, она выбрала «красную дорожку» и

Ученица гороховецкой школы №1 Валерия Гюмюшлю вышла в финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» на Первом канале. Как и в полуфинале, она выбрала «красную дорожку» и победила. Она виртуозно ответила на все вопросы, доказав, что за её плечами — не только эрудиция, но и стальной характер. Мы гордимся Валерией и желаем ей покорения новых