Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском
<a href="https://33live.ru/novosti/01-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-30112023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 30.11.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском
[url=https://33live.ru/novosti/01-12-2023-dajdzhest-obshhestvo-30112023.html]Дайджест (общество) 30.11.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском