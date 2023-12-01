Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области осенью переболели гриппом 27 человек– Во Владимире почтили память неизвестного солдата возложением цветов на Князь-Владимирском кладбище– В Муром на турнир по керлингу приехали 12 команд