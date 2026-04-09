Мужик приходит в бордель, снимает блондинку, дает ей 100 баксов, они оба раздеваются ну тут… срабатывает пожарная сигнализация! Блондинка
стремглав выбегает из комнаты вместе с деньгами, мужик устремляется за ней, да куда там: такой дым кругом, что ничего не видно. Вдруг на
лестнице мужик встречается с пожарным и спрашивает у него:
- Ты тут случайно не видел одну блондинку со 100 баксами в руках?
- Нет, не видел.
- Так вот, если увидишь, можешь развлекаться с ней целых 2 часа: я уже заплатил.
еще анекдот!