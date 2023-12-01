В первый день зимы очередная группа из 24 добровольцев из разных районов 33-го региона отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

В первый день зимы очередная группа из 24 добровольцев из разных районов 33-го региона отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом 1 декабря сообщила администрации Владимира.Для отважных земляков устроили торжественные проводы, в которых приняли участие родственники и друзья бойцов, сотрудники мэрии, представители общественных организаций и священнослужители. Мужчин напутствовали, благодарили за решение встать на защиту Родины и желали вернуться домой живыми и невредимыми.Отмечается, что сначала владимирцы должны пройти через учебные подразделения Минобороны РФ.