В управлении Следкома по Владимирской области состоялось подписание трёхсторонних соглашений об открытии в школах Владимира и Мурома профильных кадетских классов СК России. Они появятся в

В управлении Следкома по Владимирской области состоялось подписание трёхсторонних соглашений об открытии в школах Владимира и Мурома профильных кадетских классов СК России. Они появятся в образовательных центрах №6 и №7 г. Владимира и в школах №15 и 36 округа Муром. Открытие профильных классов запланировано с начала нового учебного года. Развитие кадетского движения является залогом формирования