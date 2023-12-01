Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой

Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой Хохловой и уполномоченным по правам человека Людмилой Романовой на встрече 30 декабря. Диалог состоялся в рамках областного проекта «Моя страна – моя Конституция». Студенты изучают конституционное право вместе с преподавателями на