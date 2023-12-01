Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой
<a href="https://33live.ru/novosti/01-12-2023-studenty-vedushhix-vuzov-vladimira-zadali-svoi-voprosy-po-konstitucionnomu-pravu-spikeru-zaksobraniya.html" target="_blank">Студенты ведущих вузов Владимира задали свои вопросы по конституционному праву спикеру Заксобрания</a> - Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой
[url=https://33live.ru/novosti/01-12-2023-studenty-vedushhix-vuzov-vladimira-zadali-svoi-voprosy-po-konstitucionnomu-pravu-spikeru-zaksobraniya.html]Студенты ведущих вузов Владимира задали свои вопросы по конституционному праву спикеру Заксобрания[/url] - Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой