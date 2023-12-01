Около 100 учеников лицея № 14 во Владимире узнали о правилах энергобезопасности и бережного отношения к природе на тематическом уроке, который провели для них сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс.

Около 100 учеников лицея № 14 во Владимире узнали о правилах энергобезопасности и бережного отношения к природе на тематическом уроке, который провели для них сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс. Мероприятия прошли в рамках межрегиональных проектов компании «Безопасность тепла» и «Экология».Урок-путешествие в сказочный город Энергоград провели персонажи Теплослав и Капелька. В игровой форме они рассказали детям о правилах поведения на улице и в быту. Как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию. Усвоить материал помогли тематические мультфильмы, а также викторина. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Богдан Фроленков, ученик лицея №14 поделился впечатлениями от урока: «Узнал, что надо быть осторожным у люков. Не трогать горячий дым. И не лазить по трубам. А ещё не надо совать пальцы в розетку, чтобы не ударило током».Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности и экологии в школах, детских садах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР. В 2023 г. в подобных мероприятиях приняли участие более 1600 детей.Реклама.