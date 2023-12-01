Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Председатель Владимирского Законодательного Собрания Ольга Хохлова с рабочим визитом посетила Мстеру. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.Сенатор первым делом встретилась с художником Владимиром Молодкиным. У него открылась выставка «Родной земли мотивы» в местном художественном музее. Кроме того, творцу вручили нагрудный знак и удостоверение Народного художника РФ. Награда присвоена Владимиром Путиным, с чем Ольга Хохлова и поздравила Владимира Молодкина.Во-вторых, председатель Заксобрания посетила детский сад «Ласточка», где не так давно прошёл капитальный ремонт. Детское учреждение пришлось реконструировать с нуля – укреплять фундамент, прокладывать новые коммуникации, менять котельную на современную газовую и заново монтировать пожарную лестницу. Теперь здесь есть место для 90 детей.