Об этом рассказал Александр Авдеев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 1 декабря, во Владимире открыли движение по Рпенскому проезду. Об этом рассказал Александр Авдеев в своём телеграм-канале.Цена такого проекта – 2,8 млрд рублей. Необходимую поддержку оказал президент РФ Владимир Путин. По словам главы региона, магистраль получилась по всем канонам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Работы выполнял подрядчик «ДСУ-3» и закончил всё на два месяца раньше срока.Теперь новую дорогу ждёт дальнейшее развитие и благоустройство, а со следующего года тут будет ходить общественный транспорт.