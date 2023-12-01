Смертельное ДТП произошло во Владимире. Погибли два человека. Авария случилась на 178 километре трассы М7 Волга. Там столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Приора», «Инфинити» и «Газель

Смертельное ДТП произошло во Владимире. Погибли два человека. Авария случилась на 178 километре трассы М7 Волга. Там столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Приора», «Инфинити» и «Газель Некст». Трагедия случилась 30 ноября около девяти часов вечера. Автомобили получили механические повреждения. Больше всего помята отечественная легковушка. Ее водитель и пассажир погибли. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД