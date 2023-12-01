Во Владимирской области 10 дней длилась операция «Обгон». В течение десяти дней на территории...

Во Владимирской области 10 дней длилась операция «Обгон».В течение десяти дней на территории региона проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Обгон». Его цель, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, профилактика дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на полосу.Госавтоинспекторы в разных районах Владимирской области провели 90 рейдов.В процессе операции было зафиксировано 165 нарушений, предусмотренных статьей 12.15 КоАП РФ.Уточняется, что все водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности, и с каждым из них проведены профилактические беседы.Известно, что за 9 месяцев 2023 года во Владимирской области было зарегистрировано 122 ДТП, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Увы, в таких авариях 42 человека погибли и 243 получили ранения различной степени тяжести.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают:за выезд на полосу встречного движения водитель несет административную ответственность в виде штрафа до 5 000 рублей или лишения права управления от 4 до 6 месяцев.при выполнении опасного маневра (при отсутствии запрещающих знаков и разметки) водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии.в процессе маневра водитель не должен создавать опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.водителю обгоняемого автомобиля запрещается препятствовать (обгону), повышая скорость движения или совершая другие действия.Фото: pxfuel.com