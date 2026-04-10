Во Владимирской области начался отбор участников государственной программы «Земский тренер» на 2026 год. Этот проект направлен на то, чтобы привлечь опытных наставников для работы со

Во Владимирской области начался отбор участников государственной программы «Земский тренер» на 2026 год. Этот проект направлен на то, чтобы привлечь опытных наставников для работы со спортсменами в селах и небольших городах. Об этом сообщили в облправительстве. Наш регион стал одним из первых, где запустили эту меру поддержки в пилотном режиме, а теперь программа расширена на