Везет прапор тачку с дерьмом по территории части - тут навстречу ему капитан:
- Что уже спер?
- Ничего, товарищ капитан.
- Врешь! - говорит капитан, закатывая рукав... Порылся он в содержимом тачки, и ничего не нашел.
- Ладно, иди.
Идет прапор дальше - тут навстречу ему майор:
- Что спер?
- Ничего, товарищ майор, только что товарищ капитан проверял.
- Ну что я прапоров не знаю - обязательно что-то сопрут! И он закатывает рукава и перерывает это дерьмо.
- Хмм... Действительно, ничего нет?... Ладно иди.
Подходит прапор к КПП... - а тут солдат, а для солдата как Коран уже: ""Если прапор - обязательно чего-то сопрет!"" Солдат без лишних слов закатывает оба рукава и начинает искать... Порылся, порылся - нет ничего... Пропустил он прапора. Тот прошел чуть дальше
еще анекдот!