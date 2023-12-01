Знаменитый мастер мстёрской лаковой миниатюры Владимир Молодкин стал Народным художником...

Знаменитый мастер мстёрской лаковой миниатюры Владимир Молодкин стал Народным художником РоссииЗнаменитый мастер мстерской лаковой миниатюры Владимир Молодкин удостоен звания народного художника Российской Федерации. Нагрудный знак основателю династии мстёрских художников Молодкиных вручили заместитель главы региона Владимир Куимов и председатель Заксобрания Ольга Хохлова. Все подробности- у Веры Куликовой.- Мы гордимся вами! Ну вот наконец-то, это звание вы его давно заслужили: народный художник!46 лет в Союзе художников. Участник выставок с 1966 года. Народный художник России Владимир Молодкин много лет работал на фабрике "Пролетарское искусство" в творческой бригаде. Созданным им лаковые миниатюры- лучшие образцы ее художественного фонда. По ним до сих пор молодые художники пишут миниатюры.Владимир Молодкин, народный художник России:- Я люблю писать все почти. Ну, а так славяне.Славянские праздники, люди, народные костюмы- главная тема большого мастера лаковой миниатюры. Владимир Николаевич верен ей многие годы. В Мстёрском художественном музее открылась выставка работ Владимира Молодкина. Из собрания музея и коллекции автора.Татьяна Коткова, искусствовед Мстёрского художественного музея:- Своеобразное написание фигур. Пейзаж. Если вы посмотрите как они выписаны.Читаются и деревья, и первый план и второй.И даже мы видим какие стога и по удалению вы смотрите работы-то все оформлены орнаментом. Это же русская наша, народная одежда.Владимир Молодкин- патриот Мстёры. В старинный поселок приехал в 1961-м. Поступил в художественное училище и остался во Мстёре. Владимир Николаевич сОздал свой неповторимый стиль. У него свой почерк- и в лаковой миниатюре, и в иконописи. Одна из недавних- серия "Русь праздничная". Девять панно. На каждом- один из 9 православных праздников. И, конечно, любимая Мстёра.Татьяна Коткова, искусствовед Мстёрского художественного музея:- Внизу лето, дальше Русь праздничная. А дальше вы а видите зиму, осень и весну. И все эти праздники, если Илья Пророк не польет, то капусты не будет у нас. А Мстёра - это и капуста, и лук, и все это здесь отображено.У Владимира Николаевича три сына и все они художники. По словам старшего- Дениса Молодкина, отец оказал особое влияние на их творчество. Обычный сюжет под его кистью становится многогранным.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- У него всегда были композиции интересные. Они всегда были с ходами такими необычными. Часто это встречалось. И на его работах это можно проследить.Владимир Николаевич Молодкин - основатель самой большой в Мстёре творческой династии. В ней 12 человек.Все Молодкины живут во Мстёре.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести - Владимир"